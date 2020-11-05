Поковка на балясину №2
Ищете Кованые элементы? Интернет-магазин Домострой предлагает заказать Поковка на балясину №2 артикул 33923813 по цене 109 рублей. В наличии на складе Кованые элементы в большом ассортименте. На начало марта 2020 года действуют скидки на доставку!
Цена: 109 руб. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФЕРТОЙ
|Артикул:
|18688747
|Вес, кг:
|0.316
|Основной материал:
|Сталь
|Страна производства:
|Россия
Способы доставки
- Почта России
- Самовывоз в пунктах выдачи заказов ShopLogistic
- Доставка курьером ShopLogistic
- Самовывоз в Москве
- Самовывоз в пунктах выдачи заказов СДЭК
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Способы оплаты
- Яндекс Касса
- Оплата наличными курьеру при получении товара
- Оплата наличными при получении товара на складе
- Предоплата при получении в почтовом отделении
- Оплата он-лайн через систему Монета
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